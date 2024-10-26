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РФ усилила мобилизацию в Донецкой области: печальные подробности

Враг проводит интенсивную мобилизацию на оккупированных территориях

сегодня, 16:48
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Марьян Ощановский

Российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

РФ усилила мобилизацию в Донецкой области: печальные подробности

РФ усиливает мобилизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, российские вербовщики активизировались. Рейды по общественным местам и фильтрационные мероприятия на блокпостах проходят ежедневно. Очередная "облава" произошла в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя.

Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.

По данным Центра сопротивления, российская оккупационная администрация создала условия, когда мужчины могут получить российский паспорт только из-за фейковых военкоматов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине. "Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и позорным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что для Сил обороны Украины существенно ухудшается ситуация на всех участках фронта, заявила народный депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, ВСУ потеряли контроль над половиной территории в Курской области, а также россияне продвигаются в Донецкой и Луганской областях. "Селидово уже преимущественно завоевано россиянами. В Купянск россияне зашли. Половину Курщины уже вернули", — рассказала она. Она считает, что ВСУ следует готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-posylyuyut-mobilizatsiyu-na-tot-ukrayiny/
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