РФ уничтожила 70% Торецкая: вошли ли оккупанты в город

Донбасе. Вооруженные силы Украины отразили все вражеские атаки на этом направлении. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

"Враг в город Торецк не зашел, его там нет. За сутки оккупант пытался 14 раз штурмовать город Торецк, а также поселки Нью-Йорк и Северный. Спасибо нашим защитникам – все атаки врага были отбиты," — сообщил глава ОВА.

Филашкин подчеркнул, что в настоящее время в городе находится около 3 тысяч человек, которые эвакуируются очень медленно. Ранее в городе проживало около 5,5 тысяч жителей, но ситуация заставила многих покинуть свои дома.

"Две недели назад там было 5,5 тыс. человек. Подразделения полиции "Белые Ангелы" вывозят каждый день, рискуя собственной жизнью, чтобы помочь нашим людям", — подчеркнул он.

По словам Филашкина, российские оккупанты уничтожили 70% торецких обстрелов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Торецкой городской территориальной общине погибли 185 жителей, еще 565 получили ранения.

Напомним, что "Комментарии" писали о купанты увидели окно возможностей на одном из направлений . Российские военные активны на нескольких участках фронта, они пытаются продвинуться любой ценой из-за давления со стороны высшего руководства. Оккупанты достигли определенных успехов возле Торецка, подойдя вплотную к городу, заявил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, российская армия продолжает активные действия на Донбассе, сосредотачиваясь на захвате Торецкого и в перспективе Константиновки. Целью окупантов является попытка окружить украинские войска и продвинуться в Константиновку, соединившись с группировкой войск, действующей в районе Временного Яра.

