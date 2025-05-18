РФ ударила по жилому сектору Купянска: очень много разрушений

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по жилой застройке Купянска. Ранены три человека, среди них – пожилая женщина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Удар по Купянску. Фото: из открытых источников

По данным следствия, 18 мая около 9:30 армия РФ сбросила авиабомбу на частный сектор в Купянске. Боеприпас попал в дорогу возле одного из домов.

В результате взрыва 55-летний мужчина получил ранения. Еще две женщины — 75 и 55 лет — получили острый эмоциональный шок. В городе также повреждены здания и хозяйственные постройки.

Предварительно установлено, что оккупанты использовали управляемую авиабомбу ФАБ-500 с модулем планирования и корректировки (УМПК).

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следователи вместе с прокурорами фиксируют доказательства очередного военного преступления России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на Сумщине российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья. Большинство жертв – пожилые женщины. Как передает портал "Комментарии", об этом в комментарии "Суспильне" рассказал глава Белопольской общины Юрий Зарко.



