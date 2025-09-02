logo

commentss НОВОСТИ Все новости

2 сентября 2025, 08:55
Кравцев Сергей

На внеочередном заседании Совета Украина – НАТО в штаб-квартире Альянса замминистра обороны Украины Сергей Боев проинформировал союзников о существенном наращивании Россией производства вооружения при активной поддержке Северной Кореи и Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

РФ существенно наращивает производство ракет: больше всего помогают две страны

Ракеты. Фото: из открытых источников

Украинский топ-дипломат во время онлайн-заседания отметил, что Россия увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов и артиллерии, при существенной помощи от КНДР и Ирана, что представляет угрозу не только для Украины, но и для глобальной безопасности.

Заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев доложил о последствиях последних массированных российских обстрелов: количество жертв среди гражданских и масштабы разрушений критической инфраструктуры.

Украинские представители призвали союзников предоставить необходимую Украине помощь в сфере противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно отмечалась потребность в дальнобойных ракетах.

Кроме того, союзников призвали увеличивать инвестиции в оборонную промышленность Украины, в частности в производство дронов.

Представители государств-членов НАТО подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения необходимого вооружения.

Учитывая приближение зимы и отопительного сезона союзники заверили, что будут предоставлять Украине всю необходимую поддержку для защиты энергетической инфраструктуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — везде руины и пожары: какой город массированно атаковала РФ.




Источник: https://mfa.gov.ua/news/na-pozachergovomu-zasidanni-radi-ukrayina-nato-soyuzniki-zapevnili-v-pidtrimci-ukrayini-v-protidiyi-rosijskomu-teroru
