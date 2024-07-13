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РФ строит репрессивный аппарат в оккупации: что известно

Кремль прислал в оккупированные регионы российских судей

13 июля 2024, 23:34
Автор:
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Марьян Ощановский
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Россия продолжает строить репрессивный аппарат на временно оккупированных территориях.

РФ строит репрессивный аппарат в оккупации: что известно

Россияне усиливают репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в так называемые суды на временно оккупированных территориях враг назначил 20 дополнительных "судей", из которых 9 – из России. Все они прошли так называемую переаттестацию и согласованы Кремлем.

Отмечается, что двое из назначенных оккупантами судей – коллаборанты, ранее работавшие в украинской судебной системе.

По данным Центра сопротивления, среди назначенных в оккупации так называемых судей, в частности, есть выходцы из Калмыкии и Чечни.

В Центре сопротивления отметили, что Россия присылает на оккупированные территории так называемых судей, чтобы усилить репрессии против местного населения и легализовать фиктивные сделки. В Сопротивлении призвали сообщать информацию об оккупантах, совершающих репрессии против жителей захваченных территорий.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал данные судьи Натальи Сумачаковой из Новосибирска, входящей в высшую квалификационную коллегию судей РФ и отвечающею за назначение новых так называемых судей в оккупированных регионах.

Портал "Комментарии" также писал, что министерство образования РФ планирует внедрение новой системы пропаганды в российских школах и на временно оккупированных территориях. В Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины захватчики вводят так называемые должности советников директора по воспитательной работе в школах и колледжах. Главной функцией "советников" будет контроль за "патриотическим воспитанием детей".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-prybuly-novi-suddi-z-rf/
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Обсуждения

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я

сегодня, 00:04

керівники рф- криса, загнана у куточок, не треба їх знищувати, їм треба можливість бігати від стіни до стіни. не хочуть люди в рф по доброму розуміти- то нехай їдять китайське, бо мабуть ще не наїлися


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