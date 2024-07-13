РФ строит репрессивный аппарат в оккупации: что известно

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Марьян Ощановский
Россия продолжает строить репрессивный аппарат на временно оккупированных территориях.
Россияне усиливают репрессии в оккупации. Фото из открытых источников
Как сообщает Центр национального сопротивления, в так называемые суды на временно оккупированных территориях враг назначил 20 дополнительных "судей", из которых 9 – из России. Все они прошли так называемую переаттестацию и согласованы Кремлем.
Отмечается, что двое из назначенных оккупантами судей – коллаборанты, ранее работавшие в украинской судебной системе.
По данным Центра сопротивления, среди назначенных в оккупации так называемых судей, в частности, есть выходцы из Калмыкии и Чечни.
В Центре сопротивления отметили, что Россия присылает на оккупированные территории так называемых судей, чтобы усилить репрессии против местного населения и легализовать фиктивные сделки. В Сопротивлении призвали сообщать информацию об оккупантах, совершающих репрессии против жителей захваченных территорий.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал данные судьи Натальи Сумачаковой из Новосибирска, входящей в высшую квалификационную коллегию судей РФ и отвечающею за назначение новых так называемых судей в оккупированных регионах.
Портал "Комментарии" также писал, что министерство образования РФ планирует внедрение новой системы пропаганды в российских школах и на временно оккупированных территориях. В Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины захватчики вводят так называемые должности советников директора по воспитательной работе в школах и колледжах. Главной функцией "советников" будет контроль за "патриотическим воспитанием детей".
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я
сегодня, 00:04
керівники рф- криса, загнана у куточок, не треба їх знищувати, їм треба можливість бігати від стіни до стіни. не хочуть люди в рф по доброму розуміти- то нехай їдять китайське, бо мабуть ще не наїлися