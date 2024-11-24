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РФ стирает Украину с лица земли: Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанес враг за неделю

Президент подчеркнул, Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор выпустила по Украине за последнюю неделю сотни бомб и дронов. Также российские захватчики атаковали Украину более 20 ракетами. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

РФ стирает Украину с лица земли: Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанес враг за неделю

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Украинский лидер отметил, сигнал воздушной тревоги на этой неделе звучал почти каждый день по всей Украине. Только этой ночью силы ПВО сбили около 50 ударных дронов.

По словам Владимира Зеленского, в течение последней недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов против Украины.

"Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина — суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО, и над этим страна работает с партнерами. 

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты. Об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", — отметил он. 

Как объяснил Коваленко, темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием. В свою очередь "Шахеды" — это более дешевый инструмент, хотя эффективность дронов скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе назвали следующую область РФ, в которую могут прилететь ATACMS и Storm Shadow.




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