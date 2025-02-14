РФ справилась с проблемой в 2024: без ее решения война могла прекратиться

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор в 2024 году произвела и отремонтировала более 1 500 танков и 2 800 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), что позволило ей компенсировать прошлогодние потери бронетехники. В то же время по оценкам экспертов, РФ может столкнуться с нехваткой запасных частей и техническими трудностями в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Российский танк. Фото из открытых источников
В ISW отметили, что по оценкам Национального института стратегических исследований (НИСИ) Великобритании, России удалось компенсировать все потери танков и около 75% потерь бронетехники, которые она понесла в 2024 году.
Американские аналитики говорят, что российское военное командование пытается сбалансировать распределение отремонтированной и вновь созданной техники между новыми формированиями и теми, которые уже длительное время участвуют в боевых действиях.
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