РФ справилась с проблемой в 2024: без ее решения война могла прекратиться

Страна-агрессор в 2024 году произвела и отремонтировала более 1 500 танков и 2 800 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), что позволило ей компенсировать прошлогодние потери бронетехники. В то же время по оценкам экспертов, РФ может столкнуться с нехваткой запасных частей и техническими трудностями в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российский танк. Фото из открытых источников

В ISW отметили, что по оценкам Национального института стратегических исследований (НИСИ) Великобритании, России удалось компенсировать все потери танков и около 75% потерь бронетехники, которые она понесла в 2024 году.

"Эксперты НИСИ отмечают, что постоянные усилия России по увеличению численности ее вооруженных сил и создание новых подразделений обостряют дефицит техники. Это может привести к нехватке запасных частей для ремонта танков и бронетехники. Существует высокая вероятность того, что оставшиеся на складах России танки и бронемашины советских времен находятся в плохом состоянии. Это может осложнить способность России компенсировать высокие потери техники в 2025 году и в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Американские аналитики говорят, что российское военное командование пытается сбалансировать распределение отремонтированной и вновь созданной техники между новыми формированиями и теми, которые уже длительное время участвуют в боевых действиях.

"В долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с трудностями в адекватном обеспечении своих подразделений необходимой техникой, если российские военные будут продолжать тратить запасы техники советских времен, не увеличивая производственные мощности для создания новых танков и бронемашин", – говорится в отчете.

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