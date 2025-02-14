Главная победа Путина за почти три года: что диктатор получил от Трампа

Подтверждение президента США Дональда Трампа, что у него состоялся любезный продолжительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным дало неоспоримый козырь Москве, которого ранее не было. Речь идет о том, что Кремль фактически вступил в прямые переговоры с США по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что Кремль давно пытался исключить Украину и ее европейских союзников из таких переговоров. В Москве намекали, что Вашингтон несет ответственность за затягивание войны, поэтому только он может договариваться с РФ о ее прекращении.

"Но, если руководствоваться заявленными позициями Путина по Украине, то обещанные Трампом переговоры будут долгими и затяжными — РФ согласится на прекращение огня только в том случае, если США прекратят поддержку Украины и будут наложены ограничения на ее способность защищать свою территорию", — отмечают авторы материала.

Как добавили в WSJ, аналитики говорят, что Путин готов вести долгую игру с целью добиться от США жесткой сделки на своих условиях. Военные эксперты добавили, что РФ может продолжать воевать против Украины по крайней мере еще год-полтора с имеющимися у нее людскими ресурсами и оружием.

"Это пока промежуточная победа. Конечная победа Путина — гарантировать, что Украина не попадет в западный лагерь и не будет лишена возможности делать суверенный выбор в отношении своих мер безопасности", — сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в Берлине.

Кроме того, как утверждает WSJ, Путин рассматривает прямые переговоры с США как шанс обеспечить более масштабный геополитический пакт, подобный тому, который был согласован после Второй мировой войны и предусматривал реорганизацию Восточной Европы в советские и западные сферы влияния.

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