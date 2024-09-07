РФ создала секретное подразделение для атак: кому угрожает опасность

США обнаружили повышенную активность России в районе ключевых подводных кабелей. В Вашингтоне считают, что теперь Москва может проводить диверсионные операции, направленные на вывод из строя важнейшей части мировой коммуникационной инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Подводные лодки РФ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Россия уделяет все больше внимания созданию специального военного подразделения, которое развертывает внушительный флот надводных кораблей, подводных лодок и морских беспилотников — это подразделение "Главное управление глубоководных исследований Генерального штаба" (ГУГИ).

"Мы обеспокоены повышенной военно-морской активностью России по всему миру и тем, что расчеты России по нанесению ущерба критически важной подводной инфраструктуре США и их союзников могут измениться", — заявил американский чиновник.

Отмечается, что Россия продолжает развивать военно-морской потенциал для подводных диверсий, в основном с помощью ГУГИ – тщательно охраняемого подразделения, которое управляет надводными кораблями, подводными лодками и военно-морскими беспилотниками.

В материале говорится, что США регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи важнейших объектов морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую находящихся далеко от российских берегов.

Подводные кабели составляют важнейшую основу интернет- и телекоммуникационного трафика во всем мире. Большая часть коммуникаций проходит по обширной сети высокоскоростных оптоволоконных кабелей, проложенных по дну океана. Скоординированная атака может существенно нарушить частную, правительственную и военную связь по таким кабелям, а также работу отраслей, зависящих от этих коммуникаций, включая финансовые рынки и поставщиков энергии.

По подводным кабелям также передается огромное количество электроэнергии между несколькими европейскими странами.

США и их союзники внимательно следят за военно-морской активностью России над ключевыми подводными кабелями по всему миру. Командиры патрульного корабля НАТО в апреле 2023 года рассказали, что в последние годы они наблюдали рост активности над подводными кабелями в Балтийском море. Моря вокруг Северной Европы являются объектом наблюдения и активности военных РФ.

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