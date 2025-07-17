РФ содрогалась от взрывов: где у россиян возникли перебои со светом

В ночь на 17 июля в Московской области РФ раздались звуки взрывов. В регионе фиксировали неизвестные дроны, которые летели на российскую столицу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщали российские Telegram-каналы.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

В сообщениях говорилось, что взрывы было слышно в районе деревень Лыткино и Бакеево городского округа Солнечногорск.

Кроме того, громкие звуки взрывов были слышны в районе Зеленограда. Местные жители видели в небе яркие вспышки.

Также утверждается, что в селе Алабушево якобы возникли перебои со светом.

Тем времени мэр Москвы Сергей Собянин отчитывается, что силы ПВО якобы сбили два неизвестных дрона, которые летели на Москву. После этого он написал про еще один.

"ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — пишет мэр Москвы.

Тем времен сами россияне в пабликах пишут, что в Московском аэропорту "Внуково" объявлен режим "Ковер". В связи с этим рейсы на вылет и прилет временно отменены.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 9 июля неопознанные дроны атаковали Московскую область РФ. Громкие звуки взрывов слышали жители Зеленограда.

Ранее "Комментарии" писали — россияне массово жалуются из-за многочасовых задержек авиарейсов, которые вызваны ограничениями в работе крупнейших аэропортов страны из-за якобы угрозы ударных дронов.



