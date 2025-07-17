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В Кремле истерика: почему Песков призвал все стороны оказывать давление на Украину

Политолог Виктор Таран намекает, что россияне понимают, что когда поступит все американское оружие, ситуация на земле начнет стремительно меняться

17 июля 2025, 06:40
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Кравцев Сергей

В Москве последние дни действительно неспокойно, продолжается истерика. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Пжсков призвал все стороны оказать давление на Украину, чтобы начался новый раунд переговоров с Россией, к которому Кремль якобы давно готов. Об этом рассказывает политический эксперт Виктор Таран.

В Кремле истерика: почему Песков призвал все стороны оказывать давление на Украину

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Их истерику могу понять... Но проводить встречи на которых слушать своеобразную трактовку истории от 1250 года или выслушивать ультиматумы, что ВСУ должен выйти из четырех областей тоже бессмысленно", – отметил эксперт.

Виктор Таран продолжает, если россияне хотят мир по реалиям на земле, уместно будет посмотреть, что будет с этими реалиями, когда начнет прибывать американское оружие, а цена на нефть будет продолжать падение.

Читайте на портале "Комментарии" — главное отличие двух американских президентов – их подход к прекращению войны в Украине. Однако, как известно, бывший глава Белого дома Джо Байден завершить боевые действия не смог. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Самое главное, я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку", — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский поблагодарил, что американская поддержка была с первого дня полномасштабного вторжения и продолжается до сих пор.

Также издание "Комментарии" сообщало – прошло два месяца с момента так называемого возобновления переговорного процесса в Стамбуле – и сегодня о новых встречах переговорщиков почти никто не упоминает. Оба раунда переговоров показали: единственная задача Владимира Мединского, как и в 2022 году, заключалась в затягивании времени. Это позволяло Путину разворачивать наступление на фронте и наращивать обстрелы территории Украины. Такое мнение высказал публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников.




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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5
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