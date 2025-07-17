В Москве последние дни действительно неспокойно, продолжается истерика. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Пжсков призвал все стороны оказать давление на Украину, чтобы начался новый раунд переговоров с Россией, к которому Кремль якобы давно готов. Об этом рассказывает политический эксперт Виктор Таран.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Их истерику могу понять... Но проводить встречи на которых слушать своеобразную трактовку истории от 1250 года или выслушивать ультиматумы, что ВСУ должен выйти из четырех областей тоже бессмысленно", – отметил эксперт.

Виктор Таран продолжает, если россияне хотят мир по реалиям на земле, уместно будет посмотреть, что будет с этими реалиями, когда начнет прибывать американское оружие, а цена на нефть будет продолжать падение.

Читайте на портале "Комментарии" — главное отличие двух американских президентов – их подход к прекращению войны в Украине. Однако, как известно, бывший глава Белого дома Джо Байден завершить боевые действия не смог. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Самое главное, я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку", — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский поблагодарил, что американская поддержка была с первого дня полномасштабного вторжения и продолжается до сих пор.

Также издание "Комментарии" сообщало – прошло два месяца с момента так называемого возобновления переговорного процесса в Стамбуле – и сегодня о новых встречах переговорщиков почти никто не упоминает. Оба раунда переговоров показали: единственная задача Владимира Мединского, как и в 2022 году, заключалась в затягивании времени. Это позволяло Путину разворачивать наступление на фронте и наращивать обстрелы территории Украины. Такое мнение высказал публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников.



