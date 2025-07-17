Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Москве последние дни действительно неспокойно, продолжается истерика. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Пжсков призвал все стороны оказать давление на Украину, чтобы начался новый раунд переговоров с Россией, к которому Кремль якобы давно готов. Об этом рассказывает политический эксперт Виктор Таран.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Виктор Таран продолжает, если россияне хотят мир по реалиям на земле, уместно будет посмотреть, что будет с этими реалиями, когда начнет прибывать американское оружие, а цена на нефть будет продолжать падение.
Читайте на портале "Комментарии" — главное отличие двух американских президентов – их подход к прекращению войны в Украине. Однако, как известно, бывший глава Белого дома Джо Байден завершить боевые действия не смог. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский поблагодарил, что американская поддержка была с первого дня полномасштабного вторжения и продолжается до сих пор.
Также издание "Комментарии" сообщало – прошло два месяца с момента так называемого возобновления переговорного процесса в Стамбуле – и сегодня о новых встречах переговорщиков почти никто не упоминает. Оба раунда переговоров показали: единственная задача Владимира Мединского, как и в 2022 году, заключалась в затягивании времени. Это позволяло Путину разворачивать наступление на фронте и наращивать обстрелы территории Украины. Такое мнение высказал публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников.