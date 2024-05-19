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РФ собрала 70-тысячное войско: что известно об угрозе двум крупным регионам Украины

Рассредоточивая свои войска, РФ заставляет и ВСУ рассредоточивать свои

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Маловероятно версия, что наступление РФ на Харьков является отвлечение внимания Украины от другого направления, где готовится основной рывок. Подготовить на Сумщине и Харьковщине 70-тысячную группировку, чтобы создать напряжение является большим ресурсом для России. Об этом журналистам " Главреда" сообщил эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

РФ собрала 70-тысячное войско: что известно об угрозе двум крупным регионам Украины

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

"Не думаю, что россияне собрали на Сумщине и Харьковщине 70-тысячное войско для того, чтобы кого отвлекать. Это для противника большое количество живой силы и техники, которую вряд ли бросят просто для того, чтобы создавать напряжение и заставлять нас подтягивать резервы", – высказался эксперт.

Как утверждает аналитик, главная цель врага состоит в том, чтобы растягивать линию фронта на 1,5 тысячи километров. Это позволит им использовать собственную численность и заставит украинские силы также рассредоточиваться.

"Наша растянутая линия обороны будет слабее, чем сконцентрированная. Россияне могут это делать, потому что имеют численное преимущество. Рассредоточивая свои войска, противник заставляет и нас рассредоточивать свои, потому что мы должны хотя бы какое-то количество подразделений держать на тех участках, где скапливается или наступает враг. Это не новая тактика, она известна еще со времен наполеоновских войн и не меняется – меняются только средства: оружие, амуниция, возможности", – заключил Алексей Гетьман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Британии спрогнозировали, отразит ли Украина наступление России на Харьковщине . Задержание поступления западной помощи в Украину дало РФ окно возможностей для реализации нового наступления в Харьковской области. Но Украина сможет его отразить.



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