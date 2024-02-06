РФ собирает войска у северной границы Украины: полковник ВСУ сделал тревожное заявление

26-27 тысяч военных собрала РФ в приграничных с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях . Об этом сообщил полковник Вооруженных Сил Украины, экс речник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

РФ сконцентрирует войска у северной границы Украины (иллюстративное фото из открытых источников)

"Это не является определяющим компонентом, который коренным образом может изменить ситуацию на поле боя. Впрочем, там есть несколько подразделений ССО РФ, которое причастно к диверсионно-разведывательным действиям на территории наших областей. Сейчас очень важно прислушиваться к руководителям ВГА. Особенно это важно жителям Сумщины. ", – сообщил он.

Также военный добавил, что Украина продолжает строить оборонительные фортификации на границе с Россией.

"Украинские войска продолжают работать над инженерно-фортификационными сооружениями на границе с РФ. Мы знаем, что протяженность этой линии должна составлять более 1000 км", – напомнил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Хакеры выяснили, сколько для России стоит беспилотник Shahed-136 . Группа хакеров Prana Network получила доступ к серверам иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых обнаружила цену поставок Shahed-136 в Россию. Цена зависит от количества единиц заказа. По меньшей мере, один иранский Shahed-136 для России стоит 193 тысяч долларов.

4 февраля хакеры Prana Network взломали серверы иранской компании, продающей оружие России и получившие 10 Гб файлов. В них, в частности, указаны многомиллионные контракты России и Ирана на закупку дронов.

В документах обнаружено, что Иран предложил стартовую цену для России за один Shahed-136 23 млн. рублей (375 тыс. долларов). После переговоров иранская сторона пошла на уступки и предложила цену на свои беспилотники "шахед" в зависимости от объема заказа. Если Россия заказывала 6 тыс. дронов, то цена за один Shahed-136 составила 12 млн. рублей (193 тыс. долларов). В случае заказа 2 тыс. "шахедов", то — 18 млн рублей (290 тыс. долларов).





