РФ собирает ресурсы, чтобы повторить Авдеевский сценарий: будет ли большой прорыв

В последнее время много информации о том, что россияне так или иначе, но пытаются усилить свое давление на фронте. При этом большинство экспертов сходится во мнении, что на большое широкомасштабное наступление противник не способен. Какие неприятности может готовить враг? К чему готовиться? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Оккупанты пытаются зацепиться на восточных окраинах Часова Яра

Военный эксперт Александр Коваленко у себя в Телеграмм высказал мнение, что примерно во второй половине 2024 года на фронте появится одна из самых горячих точек. Речь идет о городе Часов Яр.

"В настоящее время в направлении города формируются условия для проведения успешного наступления РОВ. К таковым условиям относится захват Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки", — отметил эксперт.

Так, по словам Коваленко, захват Богдановки позволит оккупантам выйти на северный сектор Часова Яра, через Калиновку форсировать канал, перерезать трассу 0506. Захват Ивановского позволит выйти на Ступочки, охватить город с юга. По состоянию на сегодня российские войска контролируют северо-восточную часть Ивановского и пытаются закрепиться в центре.

По словам Коваленко, кроме того, захват Клещиевки и Андреевки позволит россиянам обезопасить продвижение по трассе 0504, и "оголённый южный фланг может вылиться в очень неприятные события". Хотя успехов в этих локациях оккупанты пока не имеют.

"Пока ресурса, для повторения Авдеевского сценария у РОВ недостаточно, но до второй половины 2024 его вполне могут нарастить и нарастят. Комбинируя количественное превосходство и доминирование в воздухе, командование РОВ намерено до конца года закрыть вопрос с Часовым Яром", — считает эксперт.

Есть надежда, что подготовка россиян к наступательным действиям не останется незамеченной

Военный эксперт Алексей Мельник в интервью Liga.net заявил, что российские захватчики вряд ли по всей линии фронта способны перейти в масштабное наступление. Но на одном из участков вполне может быть попытка прорыва.

По словам эксперта, в том месте, где готовятся наступательные действия, должна наблюдаться аномальная концентрация сил противника – и техники, и оккупантов.

"И есть, скажем, надежда, надежда на то, что это не останется незамеченным", — подытожил эксперт.

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