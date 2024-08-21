РФ снова продвинулась на Покровском направлении: какую цель преследует враг

Российские захватчики стремятся захватить город Покровск и создать угрозу украинской обороне севернее Курахова, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Россия продолжает наступать на Донбассе. Фото из открытых источников

"За последние два дня россияне прогнозируемо продвинулись на Покровском направлении. Прогнозируемые удары на линию Гродовка-Красный Яр, Новогродовка, Селидово-Мемрик. Россиянам важно взять Покровск и отрезать Карловку, создав угрозу северному фасу обороны Курахово", — отметил Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что Генштаб ВСУ наконец-то принял решение наполнить Покровское направление свежими подразделениями.

"Очень надеюсь, что не повторится история с новосоздаными бригадами, которые устанавливали рекорды с утраченных позиций в сутки", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ на Курскую область РФ. Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе. "Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание. Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.

Также портал "Комментарии" писал, что пока Росстат отчитывается о единицах процентов инфляции в РФ, российские потребители испытывают полноценный инфляционный шок. Накопленная с начала войны инфляция в РФ, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, в июле достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду, с февраля 2022 года, следует из подсчетов исследовательского холдинга "Ромир".