logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ снова продвинулась на Покровском направлении: какую цель преследует враг
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ снова продвинулась на Покровском направлении: какую цель преследует враг

Захватчики через два дня ощутимо приблизились к Покровску

сегодня, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики стремятся захватить город Покровск и создать угрозу украинской обороне севернее Курахова, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ снова продвинулась на Покровском направлении: какую цель преследует враг

Россия продолжает наступать на Донбассе. Фото из открытых источников

"За последние два дня россияне прогнозируемо продвинулись на Покровском направлении. Прогнозируемые удары на линию Гродовка-Красный Яр, Новогродовка, Селидово-Мемрик. Россиянам важно взять Покровск и отрезать Карловку, создав угрозу северному фасу обороны Курахово", — отметил Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что Генштаб ВСУ наконец-то принял решение наполнить Покровское направление свежими подразделениями.

"Очень надеюсь, что не повторится история с новосоздаными бригадами, которые устанавливали рекорды с утраченных позиций в сутки", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ на Курскую область РФ. Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе. "Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание. Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.

Также портал "Комментарии" писал, что пока Росстат отчитывается о единицах процентов инфляции в РФ, российские потребители испытывают полноценный инфляционный шок. Накопленная с начала войны инфляция в РФ, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, в июле достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду, с февраля 2022 года, следует из подсчетов исследовательского холдинга "Ромир".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oZCJkFfk27encFsQGjZAvfdbnxWCVHEzAe8jXfoJCxFZZZY2xAWH8FGRfmEXhhz7l&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости