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Марьян Ощановский
Российские захватчики стремятся захватить город Покровск и создать угрозу украинской обороне севернее Курахова, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
Россия продолжает наступать на Донбассе. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что Генштаб ВСУ наконец-то принял решение наполнить Покровское направление свежими подразделениями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ на Курскую область РФ. Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе. "Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание. Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.
Также портал "Комментарии" писал, что пока Росстат отчитывается о единицах процентов инфляции в РФ, российские потребители испытывают полноценный инфляционный шок. Накопленная с начала войны инфляция в РФ, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, в июле достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду, с февраля 2022 года, следует из подсчетов исследовательского холдинга "Ромир".
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