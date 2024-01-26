РФ снизила интенсивность наступления: новые данные разведки

РФ снизила интенсивность наступательных действий на большинстве участков фронта в Украине. В то же время оккупанты активизировались в районе города Авдеевка. Об этом заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ERR.

Россия ослабила наступление. Фото из открытых источников

"Общая интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с предыдущими неделями. Однако есть одно исключение. В районе Авдеевки количество обстрелов со стороны РФ имеет тенденцию к росту", – сообщил Антс Кивисельг.

Офицер эстонской разведки отметил, что снижение интенсивности наступательных действий со стороны россиян в основном связано с изменением погоды. Он сообщил, что увеличение осадков и сохранением плюсовой температуры делают почву труднопроходимой для техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.