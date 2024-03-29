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РФ сменила тактику ракетных ударов. Какую угрозу несут Украине

Российские захватчики сменили тактику ракетных ударов по Украине, сообщил в комментарии NV авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, теперь враг пытается пробить ПВО давлением по одному городу за раз

сегодня, 14:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Анатолий Храпчинский, страна-агрессор изменила тактику ракетных ударов, которые она наносит по Украине. В частности, по его словам, сначала Россия накапливает ракеты, а после этого наносит удар по одному избранному городу, чтобы максимально пробить противовоздушную оборону.

РФ сменила тактику ракетных ударов. Какую угрозу несут Украине

Ракетный удар

Авиационный эксперт обратил внимание на последние обстрелы, произошедшие 21, 22 и 24 марта. В частности, по его словам, сначала оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, затем сконцентрировали все силы в Запорожье и атаковали ракетами ДнепроГЭС, для третьего удара захватчики выбрали Западную Украину.

То есть, подчеркнул Храпчинский, можно заключить, что россияне пытаются пробить украинскую ПВО концентрируясь на одном городе. По его словам, такие действия еще могут быть связаны с тем, что у страны-агрессора есть дефицит самолетов стратегической авиации.

При этом эксперт предполагает, что, вероятно, россияне начали вести подготовку к войне с НАТО, поэтому пытаются накопить ракеты, а также сохранить количество самолетов. Кроме того, он обратил внимание, что захватчики решили вернуть тренировки, которые во времена СССР выполняли пилоты стратегической авиации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты возобновили ракетный террор Украины. В частности, они уничтожают объекты критической инфраструктуры, в том числе и объекты генерации. Как отмечают военные, вероятно, россияне хотят таким образом остановить работу предприятий ВПК, которые в последнее время начали активно работать. Среди задач агрессора сделать так, чтобы в Украине изготовили меньше оружия, снарядов и дальнобойных дронов.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketniy-udar-po-ukrajini-u-chomu-zmina-taktiki-rosiji-dlya-chogo-tu-160-analiz-eksperta-50404535.html
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