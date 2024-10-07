"РФ сконцентрировала лучшие силы": где находится приоритетное направление наступления РФ

Российские войска сосредоточили свои усилия на Покровском направлении, которое является приоритетным для их наступления. Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью для "Эспрессо". По его словам, оккупанты пытаются добиться не только военных результатов, но и оказывают давление в информационном пространстве.

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Курахово, Селидово и Покровск — города, которые по населению больше, чем Угледар, а значит, работы у них будет гораздо больше. Однако надо помнить, что Покровское направление определено Путиным как приоритетное для наступления российских войск на данном этапе... На этом направлении они будут пытаться достичь не только военных результатов, но и информационно будут давить. Тем более, там они сконцентрировали лучшие свои силы, которые имеют на театре боевых действий в Украине", — сказал он.

Однако следует отметить, что на этом направлении также воюют и недавно мобилизованные военные из РФ. Несмотря на это, снижение интенсивности атак не наблюдается. Российские военные бросают на фронт все, что имеют, даже не всегда давая возможность новобранцам достаточно подготовиться или адаптироваться к условиям войны.

Кроме того, Тимочко отметил, что российские войска сосредотачивают усилия на достижении успехов в районе Курахового и Кураховского водохранилища, поскольку на направлении Селидового не смогли достичь быстрых результатов. Также наблюдается повышение интенсивности боевых действий на Роботинском направлении и в Старомайском районе.

"Они не начали наступательную операцию, но интенсивность атак начинает наращиваться", – резюмировал Тимочко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купанты вывели на дежурство ракетный комплекс, способный нести ядерное оружие



