Российские захватчики начали интенсивные обстрелы города Курахово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россия усилила обстрелы Курахово. Фото из открытых источников

" Курахово очень плотно шлифуют КАБами, РЗСВ, ствольной артиллерией, разрушая абсолютно все в городе", — рассказал офицер ВСУ.

Он отметил, что россияне полностью разрушают город, чтобы во время предстоящей битвы у украинских воинов было как можно меньше возможностей закрепиться.

"Нужно к этому готовиться, потому как только враг сформирует плацдарм в районе Максимилиановки будет мощный рывок на Курахово с большим количеством бронетехники", — отметил он.

По словам военного, на Кураховском направлении россияне часто идут на штурмы, применяя бронетехнику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF). Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на убыль. На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество одновременно учившихся мобилизованных достигало почти 35 тысяч.