Целью номер один для страны-агрессора является глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, именно на него в Кремле хотят "повесить" ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле".

Путин и Малюк

Украинские спецслужбы считают, что Малюка в России собираются объявить "главным террористом".

"Также он определен в Кремле целью №1" , — подчеркнул источник издания.

При этом подчеркивается, что кремлевский диктатор не может забыть удары по Крымскому мосту, в первую очередь первый. Его приручили дню рождения диктатора. Также больно по Путину ударили атаки на российские корабли морскими дронами "Sea Baby".

Также СБУ нажало еще на одну "болевую точку" российского диктатора, а именно: наносит регулярные удары по НПЗ, из-за чего в России уже возник дефицит топлива.

То есть, отмечает источник, Путин ненавидит главу СБУ, именно поэтому, не исключено, что у задержанных за теракт таджиков могут даже найти "визитку Малюка".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия всячески пытается привязать Украину к теракту в "Крокус Сити Холле", несмотря на то, что ответственность за него взяли на себя радикальные исламисты. Так вот, все российские службы, как Совбез РФ и ФСБ начали заявлять о том, что все данные "расследования" ведут именно в Украину. Туда якобы ехали и задержанные таджики. Для них якобы даже разминировали участки на границе, чтобы они спокойно попали в Киев и получили свое вознаграждение за теракт.

Также известно, что удары по российским НПЗ крайне чувствительны для России. Более того, в этом вопросе за Кремль вступились Соединенные Штаты, которые з завидной регулярностью рекомендуют Киеву не бить по российским НПЗ.



