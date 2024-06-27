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РФ разработала план "денацификации" украинских детей: что об этом известно

Враг заставляет детей посещать пропагандистские мероприятия

27 июня 2024, 20:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Коллаборанты временно оккупированного Донбасса получили очередной план от кремлевских патронов относительно "денацификации" местных детей.

РФ разработала план "денацификации" украинских детей: что об этом известно

Оккупанты распространяют пропаганду среди украинских подростков. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, более 3,5 тысяч маленьких украинцев из так называемой "ДНР" в обязательном порядке примут участие во всероссийском пропагандистском мероприятии "Культурная карта 4+85".

Отмечается, что борьба за молодое поколение на временно оккупированных территориях Украины стала приоритетом для врага, поэтому Кремль максимально усилил пропагандистские меры, направленные на "перевоспитание" детей. Для этого выделяются немалые средства. Правда, большинство этих денег оседают в карманах местных муртадов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря при этом на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "У сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику в отношении Китая, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-posylyly-propagandystski-zahody-dlya-ditej/
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