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РФ расширяет свое наступление дальше Харьковщины: какие регионы под угрозой

По состоянию на вечер 13 мая ВСУ перешли к контрударам в Харьковской области.

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская армия , вероятно, в ближайшее время интенсифицирует боевые действия на границе Сумской и Черниговской областей, говорит руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

РФ расширяет свое наступление дальше Харьковщины: какие регионы под угрозой

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

В социальных сетях Коваленко не исключает активность захватчиков на территории пограничных областей Украины параллельно проведению наступлений на Харьковщину.

"Враг оставил часть ресурса для активности напротив Сумщины и Черниговщины. Как и сообщал ранее, активность врага в пограничном не исключена", — пишет военный.

Глава ЦПИ СНБО добавляет, что на территории Харьковщины захватчик также продолжает ограниченные действия на приграничной территории.

"Волчанск как пограничный город имеет для врага двойное значение. И информационная составляющая здесь одна из ключевых. Силы обороны ведут сложные бои за этот город", — говорит военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, что происходит в городе, который враг равняет с землей . Российские террористы продолжают обстреливать Волчанск, что в Харьковской области из всего, чего только могут, сообщил Тамаз Гамбарашвили. По его словам, оккупанты практически разрушили город. Теперь, по его словам, захватчики пытаются начинать уличные бои с силами обороны.

При этом Гамбарашвили сообщил, что Волчанск полностью находится под контролем ВСУ. По его словам, оккупанты небольшими группами все же пытаются зайти на окраины города, поэтому там идут уличные стрелковые бои. Впрочем, по его словам, большинство жителей покинули город самостоятельно на своих автомобилях. Сейчас эвакуируют тех, кто не сумел сделать это самостоятельно.



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