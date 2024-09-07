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РФ продвинулась под Угледаром: какие угрозы возникли для ВСУ

Оккупанты добились тактического успеха под Угледаром

7 сентября 2024, 23:44
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Марьян Ощановский

Российская армия в конце августа достигла тактического продвижения под городом Угледар в Донецкой области.

РФ продвинулась под Угледаром: какие угрозы возникли для ВСУ

Россияне наступают под Угледаром. Фото из открытых источников

Как сообщает министерство обороны Британии, силы РФ достигли тактического продвижения вокруг Угледара, который уже давно является целью для россиян и оборона которого сдерживает продвижение российской армии на юге Донбасса.

Британские аналитики отметили, что Россия уже неоднократно пыталась наступать на Угледар, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное.

Аналитики подчеркнули, что в сентябре РФ, вероятно, продолжит попытки продвигаться вокруг Угледара и угрожать самому городу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волча", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Как пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник британского аналитического центра Policy Exchange, победа Трампа может иметь ключевое значение для войны в Украине и может оставить Европу в затруднительном положении.



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Источник: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence
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