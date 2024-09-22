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РФ приму участие в Саммите мира при двух условиях: одно из них неприемлемо для Украины

РФ согласится принять участие во втором Саммите мира, если Украина согласится на так называемые компромиссы

22 сентября 2024, 22:09 comments5358
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Ткачик Олеся

Агрессивная позиция России по отношению к Украине базируется на ультиматумах, и единственный способ противодействовать этому — продемонстрировать силу, заявил в эфире Freedom эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.

РФ приму участие в Саммите мира при двух условиях: одно из них неприемлемо для Украины

Саммит мира

По его словам, ключевой элемент плана победы, который президент Украины Владимир Зеленский привез для обсуждения в Нью-Йорк, состоит в укреплении западного альянса и увеличении помощи Украине. Он подчеркнул, что если будет продолжаться поддержка на нынешнем уровне, Украина сможет держать оборону, но для победы этого недостаточно.

Эксперт подчеркнул, что успех плана Зеленского зависит от полной поддержки Соединенных Штатов, а затем и других союзников. Это, по его мнению, должно показать России, что нет ни усталости, ни уменьшения помощи Западу, а наоборот, существует решимость изменить позицию Кремля.

Попов также отметил, что заставить Россию принять участие во втором Саммите мира можно двумя путями: либо Россия будет вынуждена согласиться на украинские условия, признавая свое поражение, либо Запад и Украина пойдут на уступки, что приведет к компромиссным переговорам.

Политолог предположил, что в Нью-Йорке Зеленский будет обсуждать усиление военной, экономической и дипломатической помощи для Украины. Отдельное внимание будет уделено дипломатическим методам давления на остающиеся нейтральными страны.

Попов добавил, что важная задача — активная работа Запада со странами Южной Америки, Азии и Африки, чтобы те четко определили свою позицию относительно войны. Второй Саммит мира, по его словам, должен стать площадкой для поддержания справедливого и стабильного мира не только для Украины, но и всего мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский прибыл в Нью-Йорк.




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Источник: https://uatv.ua/uk/ultymatumy-kremlya-mozhna-perebyty-lyshe-demonstratsiyeyu-syly-popov/
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