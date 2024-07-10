logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ приберегла хорошо обученные резервы: куда их сейчас перебрасывает
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ приберегла хорошо обученные резервы: куда их сейчас перебрасывает

Украина не «стерла» армию РФ в 2022 году

10 июля 2024, 20:33 comments3753
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как говорит военный Кирилл Сазонов, сейчас многие не понимают, откуда сейчас у оккупантов берутся резервы, ведь была информация, что профессиональную армию вторжения ВСУ "стерли в ноль" еще в 2022 году, а теперь идут неопытные наемники и мобилизованные. Тем не менее, есть информация о том, что под Часов Яром и Торецком воюет серьезный противник с опытом, и речь идет о морпехах и десантниках.

РФ приберегла хорошо обученные резервы: куда их сейчас перебрасывает

Оккупанты

По мнению Сазонова, в 2022 году, ВСУ "сточили" главный "корпус вторжения", но далеко не весь состав профессиональной армии.

"Значит, были резервы контрактников, хорошо экипированных и подготовленных. Возможно, эти два года их использовали ограниченно, не стирая "в ноль", как мобилизованных или набранных по тюрьмам. Берегли, не кидали в первых трех волнах на штурмы. Давали отходить на ротацию, отдых и доукомплектование. Сейчас активно бросают этот сохраненный резерв к нам – на Донецкую область", — говорит Сазонов.

По его словам, за последние пару месяцев, которые его 41 бригада защищает Часов Яр и Торецк с прилегающими населенными пунктами, в плен к попадались в большинстве бывшие уголовники.

"Так что эти тоже еще не закончились и воюют. С другой стороны, будь ты честным гражданским или уголовником – не важно. Если они кидают таких массово на штурм, там за пару недель из 10 остается двое. Через месяц из этих двоих – один. Но этот один уже многому научился, выживает и становится серьезным противником. Сколько тысяч они бросили в мясорубку? Так вот выжившие теперь – уже опасный и опытный враг. Вот так выглядит сейчас противник", — рассказал Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин приказал захватить всю Донецкую область в ближайшие недели.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02Vz2EaZm82WGBrfUJM9Qyh4h9aWJ85o4tBcki7hF9gx7HsKwQZ1CQb8o1qLR9BaTJl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости