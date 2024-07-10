РФ приберегла хорошо обученные резервы: куда их сейчас перебрасывает

Как говорит военный Кирилл Сазонов, сейчас многие не понимают, откуда сейчас у оккупантов берутся резервы, ведь была информация, что профессиональную армию вторжения ВСУ "стерли в ноль" еще в 2022 году, а теперь идут неопытные наемники и мобилизованные. Тем не менее, есть информация о том, что под Часов Яром и Торецком воюет серьезный противник с опытом, и речь идет о морпехах и десантниках.

Оккупанты

По мнению Сазонова, в 2022 году, ВСУ "сточили" главный "корпус вторжения", но далеко не весь состав профессиональной армии.

"Значит, были резервы контрактников, хорошо экипированных и подготовленных. Возможно, эти два года их использовали ограниченно, не стирая "в ноль", как мобилизованных или набранных по тюрьмам. Берегли, не кидали в первых трех волнах на штурмы. Давали отходить на ротацию, отдых и доукомплектование. Сейчас активно бросают этот сохраненный резерв к нам – на Донецкую область", — говорит Сазонов.

По его словам, за последние пару месяцев, которые его 41 бригада защищает Часов Яр и Торецк с прилегающими населенными пунктами, в плен к попадались в большинстве бывшие уголовники.

"Так что эти тоже еще не закончились и воюют. С другой стороны, будь ты честным гражданским или уголовником – не важно. Если они кидают таких массово на штурм, там за пару недель из 10 остается двое. Через месяц из этих двоих – один. Но этот один уже многому научился, выживает и становится серьезным противником. Сколько тысяч они бросили в мясорубку? Так вот выжившие теперь – уже опасный и опытный враг. Вот так выглядит сейчас противник", — рассказал Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин приказал захватить всю Донецкую область в ближайшие недели.



