РФ приберегла хорошо обученные резервы: куда их сейчас перебрасывает

Как говорит
военный Кирилл Сазонов, сейчас многие не понимают, откуда сейчас у оккупантов
берутся резервы, ведь была информация, что профессиональную армию вторжения ВСУ
"стерли в ноль" еще в 2022 году, а теперь идут неопытные наемники и
мобилизованные. Тем не менее, есть информация о том, что под Часов Яром и
Торецком воюет серьезный противник с опытом, и речь идет о морпехах и десантниках.
Оккупанты
По мнению Сазонова,
в 2022 году, ВСУ "сточили" главный "корпус вторжения", но далеко не весь состав
профессиональной армии.
"Значит, были
резервы контрактников, хорошо экипированных и подготовленных. Возможно, эти два
года их использовали ограниченно, не стирая "в ноль", как мобилизованных или
набранных по тюрьмам. Берегли, не кидали в первых трех волнах на штурмы. Давали
отходить на ротацию, отдых и доукомплектование. Сейчас активно бросают этот
сохраненный резерв к нам – на Донецкую область", — говорит Сазонов.
По его словам, за
последние пару месяцев, которые его 41 бригада защищает Часов Яр и Торецк с
прилегающими населенными пунктами, в плен к попадались в большинстве бывшие
уголовники.
"Так что эти тоже
еще не закончились и воюют. С другой стороны, будь ты честным гражданским или
уголовником – не важно. Если они кидают таких массово на штурм, там за пару
недель из 10 остается двое. Через месяц из этих двоих – один. Но этот один уже
многому научился, выживает и становится серьезным противником. Сколько тысяч
они бросили в мясорубку? Так вот выжившие теперь – уже опасный и опытный враг.
Вот так выглядит сейчас противник", — рассказал Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что кремлевский диктатор Путин приказал захватить всю Донецкую
область в ближайшие недели.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделитесь своим мнением!