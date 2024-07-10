РФ постоянно модернизирует ракету Х-101, которой ударила по «Охматдету»: что совершенствует

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Ткачик Олеся
Россия постоянно модернизирует ракеты Х-101, которые использовались в массированной атаке на Киев 8 июля, и эти ракеты считаются достаточно точными, сообщил военный обозреватель Денис Попович.
Ракета Х-101
Он отметил, что ракетный удар, нанесенный россиянами по Киеву, был направлен на то, чтобы пробить систему ПВО.
По его словам, ни один зенитно-ракетный комплекс не может обеспечить стопроцентное поражение цели. Даже в технических характеристиках производителей заложена вероятность того, что цель может не сбиться на 100%. По словам Поповича, для таких систем, как NASAMS, Patriot, IRIS-T, вероятность поражения одной зенитной ракетой составляет 80%. Это означает, добавляет эксперт, всегда есть возможность, что цель не будет поражена. Поэтому следует учитывать такую вероятность, использовать бомбоубежища и заботиться о собственной безопасности, добавил Попович.
Военный обозреватель подчеркнул, что ракета Х-101 активно модернизируется Россией.
Он также заявил, что детская больница "Охматдет" в Киеве изначально была целью ракетной атаки россиян.
По его словам, российские оккупанты запрограммировали ее параметры в микросхемы ракеты, и удар был нанесен именно туда, куда планировали. Здесь не может быть двух мнений, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, знали ли российские пилоты , что они избивают по детской больнице.
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