РФ постоянно модернизирует ракету Х-101, которой ударила по «Охматдету»: что совершенствует

Россия постоянно модернизирует ракеты Х-101, которые использовались в массированной атаке на Киев 8 июля, и эти ракеты считаются достаточно точными, сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Ракета Х-101

Он отметил, что ракетный удар, нанесенный россиянами по Киеву, был направлен на то, чтобы пробить систему ПВО.

По его словам, ни один зенитно-ракетный комплекс не может обеспечить стопроцентное поражение цели. Даже в технических характеристиках производителей заложена вероятность того, что цель может не сбиться на 100%. По словам Поповича, для таких систем, как NASAMS, Patriot, IRIS-T, вероятность поражения одной зенитной ракетой составляет 80%. Это означает, добавляет эксперт, всегда есть возможность, что цель не будет поражена. Поэтому следует учитывать такую вероятность, использовать бомбоубежища и заботиться о собственной безопасности, добавил Попович.

Военный обозреватель подчеркнул, что ракета Х-101 активно модернизируется Россией.

“Они туда делают двойную боеголовку, двойного подрыва, которая может иметь, в частности, и кассетную боевую часть, то есть разлет поражающих элементов. Таким образом, достигается наибольшее поражение живой силы, то есть против мирных граждан все делается. Она считается достаточно точной, считается самой, скажем так, продвинутой российской крылатой ракетой”, — рассказал Попович.

Он также заявил, что детская больница "Охматдет" в Киеве изначально была целью ракетной атаки россиян.

По его словам, российские оккупанты запрограммировали ее параметры в микросхемы ракеты, и удар был нанесен именно туда, куда планировали. Здесь не может быть двух мнений, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, знали ли российские пилоты , что они избивают по детской больнице.



