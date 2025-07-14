РФ пошла в наступление с новой силой: стало известно, что действительно удалось врагу

Россия начала вторую волну своего летнего наступления, однако украинским силам удалось успешно остановить первую фазу вражеской атаки. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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По его словам, хотя у российских войск есть определенные тактические достижения в полевых условиях, глобального прорыва не произошло. Отдельное внимание он обратил на ситуацию вокруг Константиновки в Донецкой области, где сосредоточены значительные силы противника — около 100 тысяч из общей группировки численностью до 700 тысяч.

Жмайло объяснил, что россияне пытаются собрать резервы для нового масштабного наступления. Хотя начало битвы за Константиновку уже было в их планах, сейчас она не происходит — город хоть и страдает гуманитарным кризисом, продолжает функционировать: работают местная администрация, полиция, продолжается оборона.

"Битва за город должна была начаться еще раньше, по планам врага, но этого не произошло. Наши воины удерживают позиции во Временном Яру, не отступают в Торецке. Если бы линия фронта была прорвана — мы бы увидели быстрое продвижение врага", — заметил эксперт.

Наиболее активно противник двигается вдоль трассы Покровск-Константиновка. Там оккупанты сосредоточили усилия, пытаясь штурмом брать населенные пункты и "продавливать" оборону, чтобы приблизиться к городу.

Жмайло добавил, что, несмотря на ожесточенные бои, украинские защитники удерживают ключевые направления, особенно в условиях разрушенной городской инфраструктуры, которая парадоксально помогает обороне — "в этих руинах их держат, как тараканов".

Как уже писали "Комментарии", у Украины уже есть эффективный технологический ответ на массированные атаки российских дронов-камикадзе "Шахед". Об этом сообщил вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.