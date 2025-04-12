РФ пошла в массированный штурм на Донбассе: благодаря чему враг не осуществил ни одного прорыва

Сразу четыре штурмовые группы противника одновременно начали атаку на западе Донецкой области, но потерпели сокрушительное поражение, не добравшись до украинских позиций. Об этом говорится в материале "Forbes".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что после захвата Курахово, как стратегически важного населенного пункта, были ожидания, что россияне продолжат свое продвижение вглубь территории Украины, но из-за нехватки живой силы и недостатка бронетехники им пришлось остановиться. И вот сейчас, спустя 4 месяца, российская командование приказало вновь начинать наступление, но и сейчас оно не увенчалось успехом для противника.

Четыре сводные группы: пехота, на багги и мотоциклах, бронетехника, БМП и танки выдвинулись по позиции ВСУ.

Целью был захват Богдановки, Троицкого и Орехового. Впрочем, украинская оборона – 72-я механизированная бригада, морская пехота и подразделения дронов – напрочь разила врага. Дроны наблюдения зафиксировали продвижение противника, после чего FPV-дроны нанесли удары.

Атака дронов была настолько плотной и массированной, что взрывы одних аппаратов провоцировали подрыв соседних. Ни одна штурмовая группа РФ не дошла до украинских позиций.

По данным "Хортицы", уничтожено: два танка, два БТР, четыре багги, четыре мотоцикла и по меньшей мере 50 оккупантов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что сейчас больше внимание приковано к попыткам усиливать давление на позиции ВМСУ в Сумской области также есть вероятность подобных сценариев на границе РФ с Харьковской областью.

На Харьковском направлении армия страны-агрессора осуществляет мероприятия по доукомплектованию своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий. Об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".



