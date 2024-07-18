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РФ попытается занять правобережье: что известно о боях на островах левого берега Днепра (КАРТА)

С октября 2023 года в селе шли ожесточенные бои. Аналитики утверждают, что плацдарм с тех пор не усиливали, а только поддерживали.

сегодня, 19:20
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Лиля Воробьева

Оборона Вооруженных Сил Украины в селе Крынки завершена, однако операция защитников продолжается на близлежащих островах, сообщает OSINT-сообщество DeepState.

РФ попытается занять правобережье: что известно о боях на островах левого берега Днепра (КАРТА)

Оборона ВСУ в Крынках (фото из открытых источников)

По данным DeepState, бои за острова стали новой проблемой из-за значительной концентрации живой силы противника на левом берегу.

"Со временем они займут большинство островов или ту часть, которая меньше простреливается. Указанные бои с точки зрения рядового бойца не сильно легче таких же в Крынках", — отмечается в сообщении.

Аналитики считают, что российские войска могут попытаться совершить плацдарм на правом берегу, однако это будет сугубо политическая акция, которая не будет представлять значительную угрозу.

В то же время в DeepState сообщают, что плацдарм в Крынках не усиливали, а только поддерживали. Это означает, что было определенное понимание о невозможности наступления дальше села.

РФ попытается занять правобережье: что известно о боях на островах левого берега Днепра (КАРТА) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия получила новую версию истребителей . Российское предприятие Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявило о первой в этом году передаче истребителей МиГ-31 в модернизированной версии БМ. Россияне утверждают, что эти самолеты станут одной из самых больших угроз для истребителей F-16, которые вскоре получит Украина от стран Запада.

В этом году Минобороны РФ уже получило несколько партий истребителей разных моделей, однако впервые поступили модернизированные боевые самолеты МиГ-31БМ. Российский полковник Виктор Литовкин заявил, что F-16 станет легкой целью для МиГ-31БМ.

МиГ-31БМ может обнаруживать цели на расстоянии до 300 км и оснащен новым бортовым компьютером, автоматически определяющим цели с наивысшим приоритетом. Кроме того, российский истребитель оснащен ракетами Р-37 со скоростью 6 махов и дальностью полета 300-400 км. Также МиГ-31БМ может подниматься на высоту 25 километров и использовать радар большой дальности, чтобы определять цели и первым атаковать.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/19907
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