РФ понесет большие потери в Курской области: офицер ВСУ объяснил почему

Российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, поэтому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников

"Российские z-паблики взвыли. Ночью Силы обороны Украины под Рыльском уничтожили колонну из 13 грузовиков россиян. Фактически это стрелковый батальон. Россияне подтащили резервы. Теперь на Курском направлении ВСУ вряд ли удастся продвинуться. В то же время, украинская армия переходит к тактике ударов по скоплению резервов, которые враг подтягивает. Леса позволяют нашим малым группам наносить точечные удары и отходить. Пока россияне не сделают сплошную линию фронта, они будут нести очень большие потери", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи, как украинская армия летом 2023 года.

"Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для российских захватчиков стало неожиданностью, что ВСУ сами не отступили на третий день наступательной операции в Курской области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Вооруженные силы Украины, не встречая сильного сопротивления и не растягиваясь на российских дорогах, расширяют плацдарм на Курщине. Для россиян стало неожиданностью, что украинцы сами не отошли на третий день, как это было раньше, а наращивают свое присутствие и не собираются никуда уходить", – отметил офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский занял очень правильную позицию, заявив, что вопрос статуса оккупированных территорий может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил политолог Виталий Кулик. "Когда Владимир Зеленский говорит о референдуме по территориальным уступкам России, он не отходит от Конституции. Здесь нет никакой сенсации. Согласно действующей Конституции, любые территориальные изменения происходят после референдума, который должен проводиться на территории всей Украины", — подчеркнул политолог.