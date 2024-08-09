РФ понесет большие потери в Курской области: офицер ВСУ объяснил почему

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Марьян Ощановский
Российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, поэтому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи, как украинская армия летом 2023 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для российских захватчиков стало неожиданностью, что ВСУ сами не отступили на третий день наступательной операции в Курской области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Вооруженные силы Украины, не встречая сильного сопротивления и не растягиваясь на российских дорогах, расширяют плацдарм на Курщине. Для россиян стало неожиданностью, что украинцы сами не отошли на третий день, как это было раньше, а наращивают свое присутствие и не собираются никуда уходить", – отметил офицер ВСУ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский занял очень правильную позицию, заявив, что вопрос статуса оккупированных территорий может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил политолог Виталий Кулик. "Когда Владимир Зеленский говорит о референдуме по территориальным уступкам России, он не отходит от Конституции. Здесь нет никакой сенсации. Согласно действующей Конституции, любые территориальные изменения происходят после референдума, который должен проводиться на территории всей Украины", — подчеркнул политолог.
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