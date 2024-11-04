РФ полностью заменяет коренное население оккупированного города: от украинцев избавляются

Россия стремится полностью заменить коренное население Мариуполя, которое является частью ее глобальной стратегии на оккупированных территориях. В настоящее время в городе осталось около 100 тысяч человек — всего 20% от прежнего количества жителей. Из остальных 80% часть была убита российскими военными, а другая вынужденно покинула город из-за неприятия оккупации, рассказал в эфире 24 канала депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что оккупационные власти на этом не остановились и продолжают активные действия для изменения состава населения.

Мариуполь

Забавин пояснил, что даже оставшиеся в городе 20% украинцев вызывают недовольство у захватчиков, ведь многие из них готовы сопротивляться и отстаивать свои права.

"Большинство людей, оставшихся без жилья, готовы к сопротивлению, устраивают постоянные визиты в так называемые администрации, поднимая очень неудобные для окупантов и гауляйтеров вопросы. Российские террористические власти к этому не привыкли, они привыкли к своему населению — послушных рабов", — говорит Забавин.

Наблюдая за настроениями среди мариупольцев, оккупанты решили "смешать" местных с российскими гражданами, которые им более понятны и лояльны.

Забавин объяснил, что одним из способов удержать этих людей в городе является предоставление жилья в ипотеку на длительный срок – это заставляет их работать, выплачивать кредиты и оставаться на месте, поддерживая оккупационный режим.

На примере своего жилья Забавин рассказал о стратегии Кремля. До оккупации он проживал в доме по улице Азовстальской, 158-В.

"Оккупанты сначала его обстреляли, убили часть соседей, потом дом снесли. Меньшая часть его жителей осталась в Мариуполе, больше находится либо в Украине, либо в ЕС. Сегодня и месте дома пустырь, ни одному из его жителей за более 2 лет оккупации не дали так называемое "компенсационное" жилье", – озвучил Забавин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в планах кафиров сделать магистраль, которая сочетает Ростов-на-Дону с Мариуполем, а дальше с Симферополем. Это часть сухопутного маршрута в Крым, который так стремятся создать захватчики.



