РФ полностью заменяет коренное население оккупированного города: от украинцев избавляются

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Ткачик Олеся
Россия стремится полностью заменить коренное население Мариуполя, которое является частью ее глобальной стратегии на оккупированных территориях. В настоящее время в городе осталось около 100 тысяч человек — всего 20% от прежнего количества жителей. Из остальных 80% часть была убита российскими военными, а другая вынужденно покинула город из-за неприятия оккупации, рассказал в эфире 24 канала депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что оккупационные власти на этом не остановились и продолжают активные действия для изменения состава населения.
Мариуполь
Забавин пояснил, что даже оставшиеся в городе 20% украинцев вызывают недовольство у захватчиков, ведь многие из них готовы сопротивляться и отстаивать свои права.
Наблюдая за настроениями среди мариупольцев, оккупанты решили "смешать" местных с российскими гражданами, которые им более понятны и лояльны.
Забавин объяснил, что одним из способов удержать этих людей в городе является предоставление жилья в ипотеку на длительный срок – это заставляет их работать, выплачивать кредиты и оставаться на месте, поддерживая оккупационный режим.
На примере своего жилья Забавин рассказал о стратегии Кремля. До оккупации он проживал в доме по улице Азовстальской, 158-В.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в планах кафиров сделать магистраль, которая сочетает Ростов-на-Дону с Мариуполем, а дальше с Симферополем. Это часть сухопутного маршрута в Крым, который так стремятся создать захватчики.
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