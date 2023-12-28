РФ почти по всей линии фронта растянула невидимый "щит": подробности

Российские оккупационные войска почти по всей линии фронта словно "щит" растянули невидимую стену электромагнитных импульсов, "жертвами" которых стают выпущенные украинской армией ракеты, снаряды и дроны. Таким образом россияне способствуют тому, чтобы украинское оружие не достигало своей цели. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты утверждают, что россияне используют редкий, но решающий пример российского технологического преимущества в войне, которая постепенно склоняется в пользу Москвы.

"Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту в некоторых районах", – пишет издание.

Отмечается, что, возможно, более важной является способность России противостоять украинским беспилотникам, которые помогают в разведке и нанесении ударов на большие расстояния.

"У них всегда была хорошая электронная борьба с начала полномасштабного вторжения. Но теперь она лучше, чем у нас", — отметил один из военнослужащих, подразделение которого регулярно использует беспилотники Mavic.

Также журналисты приводят слова другого украинского бойца, который отмечает, что россияне наращивают интенсивность, но не используют ничего высокотехнологичного, их главная сила в количестве, а не в качестве.

Авторы материала отмечают, радиочастоты, используемые для управления БПЛА "полностью глушатся". В итоге, некоторые дроны падают на землю, не поразив цели, а другие бесконтрольно зависают в воздухе, пока у них не разрядятся батареи. В зонах, более плотно покрытых системами радиоэлектронного подавления, украинские солдаты принимают все больше мер предосторожности перед запуском дронов, пишет издание.

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