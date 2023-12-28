РФ почти по всей линии фронта растянула невидимый "щит": подробности

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска почти по всей линии фронта словно "щит" растянули невидимую стену электромагнитных импульсов, "жертвами" которых стают выпущенные украинской армией ракеты, снаряды и дроны. Таким образом россияне способствуют тому, чтобы украинское оружие не достигало своей цели. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Журналисты утверждают, что россияне используют редкий, но решающий пример российского технологического преимущества в войне, которая постепенно склоняется в пользу Москвы.
Отмечается, что, возможно, более важной является способность России противостоять украинским беспилотникам, которые помогают в разведке и нанесении ударов на большие расстояния.
Также журналисты приводят слова другого украинского бойца, который отмечает, что россияне наращивают интенсивность, но не используют ничего высокотехнологичного, их главная сила в количестве, а не в качестве.
Авторы материала отмечают, радиочастоты, используемые для управления БПЛА "полностью глушатся". В итоге, некоторые дроны падают на землю, не поразив цели, а другие бесконтрольно зависают в воздухе, пока у них не разрядятся батареи. В зонах, более плотно покрытых системами радиоэлектронного подавления, украинские солдаты принимают все больше мер предосторожности перед запуском дронов, пишет издание.
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Ігор
сегодня, 16:22
Здійснилось побажання одного радянського солдафона про щось технологічно нове. Поки він захищав дисертацію замість командувати, у Росії так і сталось - щось технологічно нове. Зате в нас тепер програшні генерали стають профффесорами. Тому і програли!