РФ планирует весеннее наступление: к чему готовиться Украине

Весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви.

Россия готовится к новому наступлению. Фото из открытых источников

По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили до 60 тысяч военных и технику.

Иржи Шедиви подчеркнул, что "украинцам придется что-то делать, но это нужно решать уже сейчас".

По словам чешского генерала, Вооруженные силы Украины страдают от нехватки солдат, однако политики в Киеве откладывают принятие законопроекта об усилении мобилизации, поскольку опасаются утратить популярность.

Он считает, что в случае, если Верховная Рада в ближайшее время не изменит правила мобилизации, Украина понесет большие потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.

