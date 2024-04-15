РФ планирует уничтожить три крупных города: какое направление нового удара Кремля

После оккупации россиянами Авдеевки в Донецкой области, направление на Времен Яр является приоритетным для агрессора , подчеркнул глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

"Он для них очень важен с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше – в сторону Славянская и Краматорская. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда", – написал эксперт в Facebook.

При этом, Мусиенко не исключает, что существует еще одно горячее направление, это — Угледар и в ближайшее время бои там усилятся.

"Там противник пытается развить движение в направлении Курахового. Но может случиться так, что они захотят с северного фланга атаковать и там пробовать зажимать наши позиции. Потому что Угледар так расположен, что с юга оккупированы территории, с востока тоже, а теперь они пытаются еще с севера обходить через Курахово", — объяснил эксперт.

Александр Мусиенко высказал предположение, что агрессор стремится вытеснить ВСУ с высот вокруг Угледара, потому что там Силы обороны могут угрожать большому железнодорожному узлу – Волноваха. Этот город – одно из ключевых звеньев участка железной дороги, который строит Россия на оккупированных территориях из Ростова-на-Дону в оккупированный Крым.

"Только что улучшится ситуация с обеспечением украинских войск, работа по срыву строительства железной дороги, в частности, из-за уничтожения мостов через Кальмиус и поражения узловых станций, будут продолжаться", — завершил Мусиенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, смогут ли оккупанты захватить Времен Яр до 9 мая. Нет ничего удивительного в том, что оккупанты приказали взять Часов Яр до 9 мая, заявил Александр Коваленко.