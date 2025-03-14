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РФ планирует масштабное строительство на оккупированной территории Украины: о чем речь

Россияне собираются построить на оккупированной Донетчине 7 элеваторов для украинского зерна

сегодня, 13:05
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Кравцев Сергей

Российские захватчики планируют построить на временно оккупированной части Донецкой области 7 элеваторов для хранения украинского зерна. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

РФ планирует масштабное строительство на оккупированной территории Украины: о чем речь

Зерно. Фото: из открытых источников

"Россияне готовятся еще активнее грабить украинские земли — на ВОТ Донетчины запланировано строительство 7 элеваторов, каждый из которых сможет вмещать от 20 тысяч тонн зерна", — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, сейчас оккупанты хранят на ВОТ Донетчины около 165 тысяч тонн украинского зерна для дальнейшего незаконного сбыта.

Отмечается, что зерно вывозят в третьи страны — на Луганщине аграрную продукцию поездами транспортируют к Каспийскому морю, а оттуда — в Иран.

Читайте также на портале "Комментарии" — в феврале-марте 2025 года требования России, которые озвучивались публично, являются категорически неприемлемыми и будут отвергнуты абсолютным большинством украинцев. Украинцы сохраняют гибкость и готовы к компромиссам, но против "мира на любых условиях". Об этом свидетельствую данные опроса КМИС.

Социологи сформулировали респондентам пять измерений-компонентов "пакетов" договоренностей. гарантии безопасности; членство в ЕС; контроль над территориями; языковая политика; суверенитет Украины. Для каждого измерения были предложены 2-4 варианта-уровня, например, для членства в ЕС – Украина отказывается от вступления в ЕС или, наоборот, Украина становится членом ЕС. Респонденту для каждого измерения случайно выбирался один уровень и это вместе зачитывалось как возможный пакет мирных договоренностей. Респондент должен был ответить, может ли этот пакет быть приемлемым или он категорически неприемлем. Специалисты обратили внимание, что результаты свидетельствуют, что условно приемлемый сценарий (который не является, конечно, полностью справедливым, но хотя бы имеет подобие компромисса) подавляющее большинство готовы поддержать.




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Источник: https://t.me/sprotyv_official/6445
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