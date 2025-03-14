Сколько украинцев за "мир на любых условиях": результаты опроса

В феврале-марте 2025 года требования России, которые озвучивались публично, являются категорически неприемлемыми и будут отвергнуты абсолютным большинством украинцев. Украинцы сохраняют гибкость и готовы к компромиссам, но против "мира на любых условиях". Об этом свидетельствую данные опроса КМИС.

Соцопрос. Фото: из открытых источников

Социологи сформулировали респондентам пять измерений-компонентов "пакетов" договоренностей. гарантии безопасности; членство в ЕС; контроль над территориями; языковая политика; суверенитет Украины.

Для каждого измерения были предложены 2-4 варианта-уровня, например, для членства в ЕС – Украина отказывается от вступления в ЕС или, наоборот, Украина становится членом ЕС. Респонденту для каждого измерения случайно выбирался один уровень и это вместе зачитывалось как возможный пакет мирных договоренностей. Респондент должен был ответить, может ли этот пакет быть приемлемым или он категорически неприемлем.

Специалисты обратили внимание, что результаты свидетельствуют, что условно приемлемый сценарий (который не является, конечно, полностью справедливым, но хотя бы имеет подобие компромисса) подавляющее большинство готовы поддержать.

В то же время подавляющее большинство респондентов отвергают сценарий капитуляции.

"При этом очерченная здесь капитуляция даже не является "полной". Так, мы не говорили о сокращении Сил обороны, официальном признании оккупированных территорий частью России или даже передаче России территорий, которые сейчас под контролем правительства Украины (например Херсон и Запорожье), вопрос репараций", — говорится в сообщении.

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