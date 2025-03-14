Что изменилось: сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

В феврале-марте 2025 года половина украинцев (50%) считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на данные опроса КМИС.

Соцопрос. Фото: из открытых источников

При этом меньшинство наших соотечественников считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира — 39%. Остальные 11% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

По сравнению с декабрем 2024 года изменений практически не было, и все различия в пределах статистической погрешности).

"При этом стоит напомнить контекст: нынешний опрос был проведен в период 14 февраля — 4 марта 2025 года — как раз на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на Украину", — отмечают социологи КМИС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 14 февраля — 4 марта среди 2029 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – американская разведка имеет данные, что российский диктатор Владимир Путин не готов к миру. Он все еще хочет захватить Украину. Об этом говорится в засекреченных докладах американской разведки, в том числе опубликованных в начале этого месяца.



