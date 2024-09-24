РФ планирует атаковать три украинских АЭС: что об этом известно

Россия планирует атаковать три атомных электростанции — Украина имеет соответствующие доказательства, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН.

Россияне могут атаковать три АЭС. Фото из открытых источников

"С приближением третьей зимы этой войны, Россия снова пытается уничтожить нашу энергетику. Россияне готовятся атаковать наши атомные электростанции. У нас есть информация и доказательства, что они планируют атаковать три украинских АЭС. Если Россия готова зайти так далеко, это значит, что ничего из того, что вы цените, для Москвы не имеет значения. Россия продолжит наносить удары, если ей дадут хоть какое-то место в мире", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что российский диктатор нарушил множество норм и правил, а потому не остановится сам. Владимир Зеленский подчеркнул, что мир должен принудить РФ к миру и остановить агрессора, являющегося нарушителем Устава ООН.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на складах в Торопке Тверской области Украина уничтожила трехмесячный запас боеприпасов для российской армии. Как пишет The New York Times, глава Центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг считает, что в результате украинской атаки в Торопце могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов или примерно 750 000 единиц снарядов. "Это запас боеприпасов на два-три месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах. Мы увидим влияние этих потерь на фронте в ближайшие недели", — заявил Антс Кивиселг.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представители России не приедут на второй саммит мира, который инициирует президент Украины Владимир Зеленский, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" участия не принимали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", — сказала она.