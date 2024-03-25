РФ перешла к последней попытке превратить Украину в территорию, непригодную для цивилизованной жизни

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Ткачик Олеся
И в Украине, и в России сообщается, что это были две псевдобалистические ракеты "Циркон", напоминающие ракеты "Кинжал", но запускаемые не с самолета, а с корабельных пусковых установок. То есть время прилета с Черного моря — считанные минуты, поэтому и объявление воздушной тревоги не сработало.
Ракетный удар
Как отметил Александр Кочетков, "Цирконами" пытались уничтожить наши ЗРК "Петриот". Враг знает, где в столице расположены позиции этого ЗРК, потому что атаковал их несколько раз.
Кстати, добавляет он, "Петриот" уже продемонстрировал отличные результаты по специфическому критерию зенитчиков: он способен защитить сам себя. Если, конечно, он находится в боевом, а не транспортном положении. В отличие от разрекламированного на весь мир российского ЗРК С-400 "Триумф", который нам уже удавалось уничтожать даже крылатыми ракетами.
Так или иначе, подчеркивает Кочетков, но очередная вражеская ракетная атака оказалась неудачной. Враг отчитался, что якобы уничтожен "центр принятия решений СБУ". Хотя на самом деле обломки сбитых ракет разрушили спортивный и актовый зал Академии художественно-прикладного искусства, а также повредили еще несколько домов.
То есть, добавляет он, враг уже не верит, что способен победить, а тем более захватить нас.
Напомним, во время ракетной атаки на Киев 25 марта россияне пытались поразить офисы СБУ.
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