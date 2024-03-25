РФ перешла к последней попытке превратить Украину в территорию, непригодную для цивилизованной жизни

И в Украине, и в России сообщается, что это были две псевдобалистические ракеты "Циркон", напоминающие ракеты "Кинжал", но запускаемые не с самолета, а с корабельных пусковых установок. То есть время прилета с Черного моря — считанные минуты, поэтому и объявление воздушной тревоги не сработало.

Ракетный удар

Как отметил Александр Кочетков, "Цирконами" пытались уничтожить наши ЗРК "Петриот". Враг знает, где в столице расположены позиции этого ЗРК, потому что атаковал их несколько раз.

"Чемоданный фюрерок даже хвастался, что уничтожено шесть установок "Петриота". Пятью ракетами "Кинжал" — Путин даже считает как бывший завклубом",

– отметил эксперт.

Кстати, добавляет он, "Петриот" уже продемонстрировал отличные результаты по специфическому критерию зенитчиков: он способен защитить сам себя. Если, конечно, он находится в боевом, а не транспортном положении. В отличие от разрекламированного на весь мир российского ЗРК С-400 "Триумф", который нам уже удавалось уничтожать даже крылатыми ракетами.

"А еще пробегает инфа, якобы в ракетной атаке на Киев использовались ракеты Оникс из противокорабельного комплекса Бастион, которые расположены в Крыму. Сомневаюсь, потому что чтобы они долетели до столицы, их нужно было серьезно модернизировать. Но если да, тогда это были боевые испытания. Посмотрим, будет ли еще какая-нибудь достоверная информация по этому поводу",

– добавил эксперт.

Так или иначе, подчеркивает Кочетков, но очередная вражеская ракетная атака оказалась неудачной. Враг отчитался, что якобы уничтожен "центр принятия решений СБУ". Хотя на самом деле обломки сбитых ракет разрушили спортивный и актовый зал Академии художественно-прикладного искусства, а также повредили еще несколько домов.

"Несомненным остается факт, что от кощунственного освобождения братского украинского народа от бандеровцев недоимперия открыто перешла к уничтожению Украины — уничтожению украинцев и нашего экономического потенциала. По определенным признакам, сейчас предпринимается последняя попытка превратить Украину в территорию, непригодную для цивилизованной жизни"

, – заявил Кочетков.

То есть, добавляет он, враг уже не верит, что способен победить, а тем более захватить нас.

"Поэтому будет заниматься нескрываемым террором против мирного населения. Под крайне серьезным беспокойством тех, кто обещал нам необходимую и своевременную поддержку в этой войне"

, – подытожил эксперт.

Напомним, во время ракетной атаки на Киев 25 марта россияне пытались поразить офисы СБУ.



