logo

BTC/USD

62978.61

ETH/USD

3029.66

LTC/USD

83.05

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ перешла к новой концепции войны: что изменилось в атаках по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ перешла к новой концепции войны: что изменилось в атаках по Украине

РФ наносит удары не только по электростанциям, тепловым, гидроэлектростанциям

сегодня, 12:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Все больше экспертов сходятся во мнении, что российско-украинская война в 2024 году совсем не та, что была в 2022-м. Почему это так? Удалось ли России прийти в себя после того, как Украина сумела дать отпор врагу два года назад? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

РФ перешла к новой концепции войны: что изменилось в атаках по Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне сейчас хотят отыграться на гражданском населении

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" выразил мнение, что российские оккупанты перешли к классической, современной, сетевой центрической, бесконтактной войне.

"Война идет на линии фронта, но основная задача – уничтожить инфраструктуру системы управления, промышленность, транспортную систему другого государства. Тот, кто первый это реализует, тот выиграет войну. Россияне сейчас пробуют реализовать эту концепцию на практике. Они используют предназначенные для этого средства, дальнобойные ракеты, как баллистические, так и аэробалистические, крылатые, дроны", – заявил эксперт.

Он отметил, что РФ наносила удары не только по электростанциям, тепловым, гидроэлектростанциям – оккупанты ударили и по Стрые Львовской области, рядом с которым расположены газохранилища.

"То есть под прицелом уже газотранспортная система или запасы нашего газа", – говорит Романенко.

Он отметил, что российские захватчики не могут ничего сделать Вооруженным силам Украины и поэтому хотят отыграться на гражданском населении.

Противники могут прибегнуть к террору

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в эфире "24 Канала" заявил, что нам нужно быть готовыми к тому, что россияне могут устроить диверсии на железной дороге и мостах и заводах.

По словам эксперта, враг уже показал свои новейшие способы поражения, в том числе крылатые ракеты Х-32 и Х-69.

"То же касается новейшей ракеты морского базирования 3M22 "Циркон", которую Россия наверняка сумела интегрировать в пусковую сухопутную установку "Бастион"", — отметил офицер запаса.

Читайте на портале "Комментарии" — к чему готовится РФ в войне: с чем пора определиться Украине и Западу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости