РФ перешла к новой концепции войны: что изменилось в атаках по Украине

Все больше экспертов сходятся во мнении, что российско-украинская война в 2024 году совсем не та, что была в 2022-м. Почему это так? Удалось ли России прийти в себя после того, как Украина сумела дать отпор врагу два года назад? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне сейчас хотят отыграться на гражданском населении

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" выразил мнение, что российские оккупанты перешли к классической, современной, сетевой центрической, бесконтактной войне.

"Война идет на линии фронта, но основная задача – уничтожить инфраструктуру системы управления, промышленность, транспортную систему другого государства. Тот, кто первый это реализует, тот выиграет войну. Россияне сейчас пробуют реализовать эту концепцию на практике. Они используют предназначенные для этого средства, дальнобойные ракеты, как баллистические, так и аэробалистические, крылатые, дроны", – заявил эксперт.

Он отметил, что РФ наносила удары не только по электростанциям, тепловым, гидроэлектростанциям – оккупанты ударили и по Стрые Львовской области, рядом с которым расположены газохранилища.

"То есть под прицелом уже газотранспортная система или запасы нашего газа", – говорит Романенко.

Он отметил, что российские захватчики не могут ничего сделать Вооруженным силам Украины и поэтому хотят отыграться на гражданском населении.

Противники могут прибегнуть к террору

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в эфире "24 Канала" заявил, что нам нужно быть готовыми к тому, что россияне могут устроить диверсии на железной дороге и мостах и заводах.

По словам эксперта, враг уже показал свои новейшие способы поражения, в том числе крылатые ракеты Х-32 и Х-69.

"То же касается новейшей ракеты морского базирования 3M22 "Циркон", которую Россия наверняка сумела интегрировать в пусковую сухопутную установку "Бастион"", — отметил офицер запаса.

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