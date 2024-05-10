РФ перешла к новой концепции войны: что изменилось в атаках по Украине

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Кравцев Сергей
Все больше экспертов сходятся во мнении, что российско-украинская война в 2024 году совсем не та, что была в 2022-м. Почему это так? Удалось ли России прийти в себя после того, как Украина сумела дать отпор врагу два года назад? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" выразил мнение, что российские оккупанты перешли к классической, современной, сетевой центрической, бесконтактной войне.
Он отметил, что РФ наносила удары не только по электростанциям, тепловым, гидроэлектростанциям – оккупанты ударили и по Стрые Львовской области, рядом с которым расположены газохранилища.
Он отметил, что российские захватчики не могут ничего сделать Вооруженным силам Украины и поэтому хотят отыграться на гражданском населении.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в эфире "24 Канала" заявил, что нам нужно быть готовыми к тому, что россияне могут устроить диверсии на железной дороге и мостах и заводах.
По словам эксперта, враг уже показал свои новейшие способы поражения, в том числе крылатые ракеты Х-32 и Х-69.
Читайте на портале "Комментарии" — к чему готовится РФ в войне: с чем пора определиться Украине и Западу.
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