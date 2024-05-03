РФ перепрограммировала своих ботов в поддержку переговоров. На что рассчитывает враг

В последние несколько дней ключевые лица обнародовали ряд заявлений об ухудшении ситуации на фронте. В частности, как отметил Дмитрий Золотухин, директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила на слушаниях в конгрессе, что война не закончится в ближайшее время. Удары по энергетической инфраструктуре, не имеющие смысла в начале теплого времени года – несут месседж о том, что к зиме следует подумать о будущем. Так или иначе, война, скорее всего, может продолжиться и в 2025 и в 2026 годах.

Война в Украине

В то же время, отметил эксперт, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил возможность переговоров с Россией после Глобального саммита мира. При этом известно, что РФ на переговоры в Швейцарию не позвали. Теперь у страны-террориста, говорит эксперт, есть шесть недель, чтобы максимально саботировать эти переговоры как внутренне (легитимность президента), внешне (пропаганда в странах мира), так и на поле боя.

Кроме того, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил в интервью The Economist, что российские войска постараются прорвать границу Сумской и Харьковской областей. Сама операция может начаться практически в любой день. При этом разведчик допустил, что переговоры с Россией возможны, однако они не завершают противостояния.

Также Золотухин подчеркнул, что часто раздаются опасения по поводу того, что Запад будет давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Россией.

Именно поэтому, считает эксперт, Украина должна в течение шести недель до начала саммита в Швейцарии предпринять несколько шагов. Во-первых, по мнению аналитика, необходимо сделать все, чтобы максимально обезопасить людей в Харькове и приготовиться к атакам с севера.

Во-вторых, необходимо сплотиться вокруг президента безотносительно того, что мы о нем думаем.

"Хотя бы до 17.06.2024 позакрывать налоги по поводу выборов. Надо пройти трудный период",

– добавил эксперт.

Кроме того, по его мнению, необходимо активизировать коммуникацию с иностранными странами и доработать переконфигурацию Кабмина.

Также Золотухин указал, что страна-террорист РФ перепрограммировала своих ботов в социальных сетях в поддержку идей переговоров. По его мнению, это может означать, что в РФ верят, что переговорная тема может внутренне дестабилизировать политическую ситуацию. Хотя аналитик не исключает, что может быть и такое, что оккупантам переговоры нужны больше, чем Украине.

"В обоих случаях к самому факту переговоров надо относиться спокойно и трезво и не разгонять отрадно",

– подчеркнул Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению украинских разведчиков, оккупанты хотят захватить Харьков и Сумы.