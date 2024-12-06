РФ передала послание Западу по войне в Украине: о чем идет речь

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что использование гиперзвуковой ракеты в войне в Украине должно было стать сигналом Западу о том, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не допустить "стратегического поражения" в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление Лаврова в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Послание заключается в том, что вы, я имею в виду США и союзников США, которые также предоставляют это дальнобойное оружие киевскому режиму — они должны понимать, что мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им преуспеть в том, что они называют стратегическим поражением России. Они борются за сохранение своей гегемонии над миром, над любой страной, любым регионом, любым континентом. Мы боремся за наши законные интересы безопасности", — подчеркнул Лавров.

По его словам, Запад отказался обсуждать предоставление гарантий безопасности РФ за несколько недель и месяцев до полномасштабной войны в Украине.

Лавров считает, что Украина потеряла возможность сохранить свою территориальную целостность, ведь дважды отвергла предложения о соглашении, один раз до начала полномасштабного вторжения, а затем на переговорах в апреле 2022 года в Турции.

"Мы не начинали эту войну. Мы годами, годами, годами посылали предупреждение, что подталкивание НАТО все ближе и ближе к нашим границам создаст проблему", — сказал цинично Лавров.

Кроме того, в интервью российский министр заявил, что Запад должен отказаться от любых представлений о том, что у России нет "красных линий", которые она никому не позволит пересекать, отстаивая свои интересы.

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