РФ передала послание Западу по войне в Украине: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что использование гиперзвуковой ракеты в войне в Украине должно было стать сигналом Западу о том, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не допустить "стратегического поражения" в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление Лаврова в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
По его словам, Запад отказался обсуждать предоставление гарантий безопасности РФ за несколько недель и месяцев до полномасштабной войны в Украине.
Лавров считает, что Украина потеряла возможность сохранить свою территориальную целостность, ведь дважды отвергла предложения о соглашении, один раз до начала полномасштабного вторжения, а затем на переговорах в апреле 2022 года в Турции.
Кроме того, в интервью российский министр заявил, что Запад должен отказаться от любых представлений о том, что у России нет "красных линий", которые она никому не позволит пересекать, отстаивая свои интересы.
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