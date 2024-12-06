Скандальный американский телеведущий Такер Карлсон, который является сторонником Дональда Трампа, выложил в сеть интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которое было записано в Москве. Российский министр сделал ряд заявлений, в том числе об условиях завершения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует пост американского журналиста в соцсети Х.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

В частности, Сергей Лавров заявил, что для мира в Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск. Помимо этого, Западу придется учитывать реалии на земле для "соглашения по Украине". Также он назвал еще одно желаемое для РФ условие.

"Многие в РФ хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения по Украине, но страна их выдержала и стала сильнее", — утверждает Сергей Лавров.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не делал выбор по войне в Украине, а это якобы стало последствиями деятельности США, напавших на Россию. По его словам, Соединенные Штаты это делают "руками украинского режима". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Сергей Лавров во время пресс-конференции на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выступил с пропагандистским заявлением, в котором обвинил США в войне в Украине. Российский дипломат объясняет аннексию Крыма и оккупацию других украинских территорий якобы ответом России на угрозы, в то время как Москва якобы не планировала военную агрессию.

Также издание "Комментарии" сообщало – на саммите ОБСЕ организовали бойкот для главы МИД РФ Лаврова.



