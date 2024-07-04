РФ передала мирный план США: Нужны ли Украине Донбасс и членство в НАТО

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Ткачик Олеся
Как считает политический эксперт Александр Кочетков, документ, обнародованный в СМИ, относительно предложений по миру, которые Россия якобы передала США, похож на настоящий.
Переговоры о мире
В частности, согласно плану, Украина должна покинуть Донбасс, однако и частью РФ он тоже не становится. Теоретически это может означать, что остаются так называемые "ДНР" и "ЛНР".
При этом РФ готова отдать Украине Запорожскую АЭС и 100-километровую демилитаризованную полосу вдоль Днепра. Со станцией понятно, говорит эксперт, а вот с полосой нет, потому что дальше там прописана готовность агрессора обсуждать возвращение нам Запорожской и Херсонской областей полностью.
По его мнению, нет ничего страшного в том, если Украина обяжется поставлять воду в Крым, тем более, если он станет демилитаризованной территорией двойного подчинения — Украины и России.
При этом РФ хочет, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО и прописала свой внеблоковый статус в Конституции. Кочетков считает, что в действительности НАТО Украине не нужно, тем более, когда окружение Трампа публично утверждает, что 5 статья Устава НАТО вовсе не предусматривает прямое военное участие блока в отражении агрессии против страны-участницы. То есть, отмечает эксперт, Украине на реальную защиту рассчитывать в НАТО не следует.
А вот пункт по фактическому разоружению Украины неприемлем, говорит эксперт.
По мнению эксперта, в целом план, если он соответствует действительности, приемлем для начала переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ передала Штатам свой проект мирного договора по решению войны в Украине.
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