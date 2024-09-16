РФ перебросила на Курщину почти 40 тысяч солдат: смогут ли они изменить ситуацию

Несмотря на сложную ситуацию, возникшую из-за операции Вооруженных сил Украины в Курской области, президент России Владимир Путин пока не вывел наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Однако, по сообщениям Financial Times, это может стать необходимым шагом, если Россия стремится добиться успеха.

Бои в Курской области (фото из открытых источников)

Сначала Москва полагалась на пограничные войска и призывников для сдерживания украинской операции, но впоследствии были привлечены более боеспособные подразделения. Однако, как отметил близкий к российскому военному руководству информатор, большие новые резервы на фронт не были отправлены, за исключением нескольких бригад морской пехоты.

"Кроме нескольких бригад морской пехоты, мы не привезли туда никаких хороших новых резервов. Мы их наскребли отовсюду", — сказала человек, близкий к российскому военному истеблишменту.



Издание отмечает, что украинское руководство рассчитывает, что Россия, в конце концов, вынуждена будет отвести часть своих войск с восточного фронта, чтобы сосредоточиться на обороне других регионов. По словам высокопоставленного представителя украинской военной разведки, Москва уже опрокинула около 38 тысяч военных, включая штурмовые бригады, с юга Украины. В то же время, как отметил он, эти действия России пока не привели к масштабной контратаке.

В то же время, украинские силы не планируют занимать новые территории в Курской области, а сосредотачиваются на укреплении собственных позиций. Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что операция в Курской области была спланирована таким образом, чтобы украинские войска могли быстро отступить в случае необходимости.

Как отмечает Financial Times, украинские военные одержали тактическую победу, захватив около 1200 квадратных километров российской территории в результате внезапной атаки 6 августа. Эта операция положительно повлияла на моральный дух украинских военных и помогла восстановить веру в их наступательный потенциал, что привело к изменению восприятия войны.

"Украинские войска одержали тактическую победу, поднявшую боевой дух, когда они захватили около 1200 кв. км российской территории после внезапного нападения 6 августа. Операция помогла восстановить некоторую веру в наступательный потенциал Украины, изменив трактовку войны", — добавили в Financial Times.



Напомним, что "Комментарии" писали о боях в Курской области . Российские оккупанты сместили основной акцент на Курахове, и в этом случае о Покровске придется забыть, говорит военный Кирилл Сазонов. Впрочем, по его словам, Покровск уже не нужен врагу в стратегическом смысле.