РФ перебросила из Сирии в Украину большое количество военных и комплексы ПВО С-300: подробности

РФ решила забрать часть своих военных и технику из Сирии. Так, стало известно, что враг перекинул большое количество солдат и системы ПВО С-300 в Украину. О новых планах России пишет The New York Times.

РФ опрокидывает технику и оккупантов из Сирии (фото из открытых источников)

По информации журналистов издания, из Сирии вывели два батальона. По приблизительным подсчетам, это может быть от 1200 до 1600 солдат. Как сообщил еще один источник, военных было гораздо больше.

Некоторые западные дипломаты убеждены, что после этого шага Израиль может изменить свою позицию по поставкам оружия украинским защитникам. До этого, в Израиле вероятно опасались, что в ответ на поставки оружия Украине РФ могла применить эти системы против израильских самолетов в Сирии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц заявил, что Путин допустил очередную ошибку. Германия больше не зависит от своевременной поставки энергоносителей РФ и на высоком уровне подготовилась к предстоящей зиме. Как передает "Комментарии", об этом во время выступления в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Перед открытием саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии призвал европейские страны к единству на фоне нарастающих угроз, вызванных энергетическим кризисом, спровоцированным Россией. При этом Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Евросоюз удалось преодолеть новый вызов и справиться с кризисом. Сегодня объединенная Европа выходит из кризиса еще более сильной и уверенной в себе. Расчет Кремля на то, что Европа не справится с энергетическим кризисом, полностью провалился. По словам Шольца, то, что Путин решил изменить тактику в войне против Украины и начать массово обстреливать гражданскую инфраструктуру, это не поможет изменить ход войны.

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