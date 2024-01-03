РФ перебрасывает резервы: Сырский рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Оккупанты из РФ продолжили свое наступление сразу на нескольких направлениях. Однако украинские военные смело продолжают оборону.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

О ситуации на линии фронта рассказывает командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Как он утверждает, ситуация такова:

Бахмутское направление

Продолжаются тяжелые бои недалеко от села Богдановка. Еще противник делает попытку наступать, нацелившись на город Часов Яр.

Купянское направление

Здесь продолжается ежедневный штурм российских окупантов вблизи села Синьковка, чтобы создать плацдарм для нового наступления на город Купянск.

Лиманское направление

Враг после ощутимых потерь проводит перегруппировку и готовится к ведению нового наступления. При этом противник активно использует истребители, чтобы наносить удары управляемыми авиационными бомбами.

Генерал говорит, что на указанных направлениях, где противник продолжает наступать, увеличено количество военной техники, которое таким образом поддерживает штурмовые действия пехоты.

"Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "шторм z" и "шторм v". Кроме того, противник продолжает опрокидывать резервы по другим направлениям", — продолжил Сырский.

Но украинские защитники отважно обороняются и "не дают врагу продвинуться вперед".

"В органах управления всех уровней постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов оккупантов на путях их выдвижения и сохранение жизни наших военнослужащих", — заключил генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль формирует новый ПВК для войны с Украиной