РФ отводит военную технику от границы с Финляндией: куда перевели армию Кремля

В социальных сетях опубликованы фотографии со спутника, на которых видно, что РФ начинает забирать свою военную технику от финской границы после заявления этого государства о его вступлении в НАТО.

РФ забрала свои войска от границы с Финляндией (фото из открытых источников)

На фото зафиксирована российская военная часть 34667, которая находится в селе Алакуртти, на территории Мурманской области. Это почти 70 км от финской границы.

Эти спутниковые фотографии обнародовали представители финской государственной телерадиокомпании Yle, а обратили внимание на эти процессы в медиа "Агентство".

Как утверждают журналисты, еще с середины мая из действующей базы РФ вывезено более 100 единиц автотехники, в частности, также много бронетранспортеров.

"По крайней мере, третья часть или даже половина примерно от 2000 солдат покинули базу одновременно", — отмечают работники Yle.

По словам финского военного эксперта Марка Эклунда, эти российские военные теперь будут воевать в Украине.

При этом в названой воинской части 34667 дислоцируется 80-я отдельная мотострелковая бригада. РФ официально не сообщает о выводе боевого снаряжения и военных из населённого пункта Алакуртти.





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