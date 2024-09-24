РФ определилась с целями для ударов в Украине: какие объекты под угрозой

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор Владимир Путин регулярно озвучивает "красные линии", пересечение которых, по его словам, приведет к серьезным последствиям. Однако сегодня эти угрозы воспринимаются с меньшим страхом, хотя он до сих пор пытается запугивать Запад, отметил в эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ракетный удар

По его словам, Россия не будет действовать открыто, если захочет нанести ущерб западным странам. К примеру, она не признала свою ответственность за случай, когда дрон нарушил воздушное пространство Латвии.

Эксперт отмечает, что Россия может прибегать к разным провокациям против тех государств, которые поддерживают Украину в борьбе с агрессией. Это подтверждают случаи, когда российские дроны "Шахед" неоднократно нарушали границы других стран.

"Это происходит потому, что реакция мира на такие события была недостаточной. Но что будет делать Россия, если это изменится? Раньше все закрывали глаза на ее преступления", – отметил эксперт.

Также Мусиенко отметил, что российские спецслужбы активно работают над дестабилизацией Европейского Союза, что подтверждается вспышками и взрывами, время от времени происходящими в разных странах ЕС. Эти действия могут быть следствием деятельности русских агентов.

Основной целью Путина остается поддержание атмосферы страха и напряженности на Западе. Однако, по словам Мусиенко, главный удар по-прежнему направлен на Украину.

"Я думаю, что Россия уже определилась, какие объекты будут атаковать в Украине. Возможно, это подстанции вокруг атомных электростанций. Оккупанты уже пытаются посылать сигналы, что будут делать это", — подчеркнул Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики, в частности, по открытым распределительным устройствам атомных станций и подстанциям передачи, которые являются критическими для обеспечение работы атомной энергетики



