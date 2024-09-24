РФ определилась с целями для ударов в Украине: какие объекты под угрозой

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Ткачик Олеся
С момента начала полномасштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор Владимир Путин регулярно озвучивает "красные линии", пересечение которых, по его словам, приведет к серьезным последствиям. Однако сегодня эти угрозы воспринимаются с меньшим страхом, хотя он до сих пор пытается запугивать Запад, отметил в эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Ракетный удар
По его словам, Россия не будет действовать открыто, если захочет нанести ущерб западным странам. К примеру, она не признала свою ответственность за случай, когда дрон нарушил воздушное пространство Латвии.
Эксперт отмечает, что Россия может прибегать к разным провокациям против тех государств, которые поддерживают Украину в борьбе с агрессией. Это подтверждают случаи, когда российские дроны "Шахед" неоднократно нарушали границы других стран.
Также Мусиенко отметил, что российские спецслужбы активно работают над дестабилизацией Европейского Союза, что подтверждается вспышками и взрывами, время от времени происходящими в разных странах ЕС. Эти действия могут быть следствием деятельности русских агентов.
Основной целью Путина остается поддержание атмосферы страха и напряженности на Западе. Однако, по словам Мусиенко, главный удар по-прежнему направлен на Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики, в частности, по открытым распределительным устройствам атомных станций и подстанциям передачи, которые являются критическими для обеспечение работы атомной энергетики
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