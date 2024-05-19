РФ оправилась от поражений: в WP пишут, что война в Украине стала соревнованием сообразительности и выносливости

Россия смогла восстановиться после серьезных поражений 2022 года, когда ее план блицкрига провалился. Пока она демонстрирует растущую устойчивость, и Запад должен разработать новую стратегию поддержки Украины, говорится в редакционной статье The Washington Post.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Растущая стойкость России, по словам издания, ярко иллюстрирует начало наступления на севере Харьковской области.

The Washington Post отмечает, что Россия получает значительную поддержку от Китая, поставляющего промышленное оборудование и критически важные компоненты военной промышленности. Кроме того, Иран и Северная Корея предоставляют непосредственные поставки оружия.

В то же время, в самой России подавлены любые возможности для сопротивления режиму Путина, и сейчас уровень его власти сравним с диктатурой Сталина.

Однако ситуация для Путина остается сложной. Потери России на фронте остаются значительными, компания "Газпром", обеспечивающая 10% дохода Москвы, понесла большие убытки по итогам 2023 года, впервые за более чем два десятилетия. Однако западные санкции не разрушили российскую экономику и экспорт нефти продолжает обеспечивать 30% государственного дохода. Торговля продолжается вопреки западным санкциям.

"Нужно сделать больше, чтобы усилить эти санкции и лишить г-на Путина ресурсов для продолжения войны", – отмечает WP.



Издание ссылается на рекомендации, подготовленные Международной рабочей группой Стэнфордского университета (США). Эксперты рекомендуют Западу:

дополнительные санкции на нефть, газ и металлы;

Общая пошлина на другой импорт из России;

Меры по предотвращению обхода существующих санкций;

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Россия приспособилась к существующим санкциям. (...) Как и многие войны за всю историю, эта превратилась в соревнования сообразительности и выносливости, которые Украина и Запад не могут позволить себе проиграть", – пишет WP.